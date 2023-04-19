الريال يتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

2023/04/19 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

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فاز فريق ريال مدريد الإسباني على نظيره تشيلسي الإنجليزي، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب ستامفورد بريدج.

وسجل هدفي ريال مدريد رودريجو جوس، في الدقيقة 58 والدقيقة 80، أمام العديد من المحاولات من جانب الملكي بحثا عن تسجيل المزيد من الأهداف.

كما كان هناك العديد من المحاولات الخطيرة من جانب تشيلسي للتسجيل، ولكن أضاع لاعبو البلوز العديد من الأهداف المحققة، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء.

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