هروب رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش من داخل المنطقة الخضراء

2023/04/19 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بهروب رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش من المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "كمبش هرب من مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء عبر سيارة مدنية".

وأضاف أن "انتشارا امنيا كبيرا الآن داخل الخضراء".

وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة قد أعلنت بوقت سابق، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد على رئيس ديوان الوقف السنيِّ الأسبق؛ جراء ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفيَّـة، والتسبب بالإضرار بالمال العام.

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