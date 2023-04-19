2023/04/19 | 00:48 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امين عام مجلس الوزراء: خطة 2023 لصندوق اعمار ذي قار ستكون لاكمال البنى التحتية لجميع احياء الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/19 | 00:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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