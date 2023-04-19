2023/04/19 | 00:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O3zCkRQ7JRg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتحف العراقي يعرض مخطوطات نادرة بعضها يعود للقرون الهجرية الأولى | تقرير صابرين كاظم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المتحف العراقي يعرض مخطوطات نادرة بعضها يعود للقرون الهجرية الأولى | تقرير صابرين كاظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).