خلال لقائه الأسد في دمشق.. وزير خارجية السعودية يُعلق على عودة سوريا لأخواتها العرب

2023/04/19 | 00:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي في قصر الشعب، حيث يقوم بأول زيارة لدمشق منذ أكثر من 12 عاما، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا).

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