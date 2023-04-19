2023/04/19 | 00:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن مدير ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش “هرب” من مكان احتجازه داخل أحد مراكز الشرطة في المنطقة الخضراء، مع انتشار أمني مكثف داخل المنطقة حالياً.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استنفار أمني بعد هروب “سعد كمبش” من مركز شرطة كرادة مريم المركز الخبري الوطني.

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