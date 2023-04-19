"أبطال أوروبا".. ريال مدريد يجدد فوزه على تشلسي ويبلغ نصف النهائي

2023/04/19 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ ريال مدريد الإسباني حامل اللقب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعدما جدد فوزه على مضيفه تشلسي الإنكليزي 2-صفر، الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في إياب ربع النهائي.

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