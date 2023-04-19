2023/04/19 | 01:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعارك الضارية تدحض الانباء عن الهدنة المحدودة والقصف يطال المستشفيات القاهرة تعرض مبادرة على البرهان وتستبعد التدخل العسكري الخرطوم- الزمان – القاهرة -مصطفى عمارة دحضت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني ومليشيا التدخل السريع الانباء الواردة عن هدنة لمدة اربع وعشرين ساعة .
اذ لا يزال لليوم الرابع على التوالي تواصل المعارك الضارية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمرو موسى لـ الزمان :مصالح مصر مهددة ولا بد من سياسة جريئة تجاه السودان ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اذ لا يزال لليوم الرابع على التوالي تواصل المعارك الضارية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمرو موسى لـ الزمان :مصالح مصر مهددة ولا بد من سياسة جريئة تجاه السودان ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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