عمرو‭ ‬موسى‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭ :‬مصالح‭ ‬مصر‭ ‬مهددة ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬سياسة‭ ‬جريئة ‬تجاه‭ ‬السودان‭ ‬

2023/04/19 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعارك‭ ‬الضارية‭ ‬تدحض‭ ‬الانباء‭ ‬عن‭ ‬الهدنة‭ ‬المحدودة‭ ‬والقصف‭ ‬يطال‭ ‬المستشفيات القاهرة‭ ‬تعرض‭ ‬مبادرة‭ ‬على‭ ‬البرهان‭ ‬وتستبعد‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬ الخرطوم‭- ‬الزمان‭ – ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ دحضت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬العنيفة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬ومليشيا‭ ‬التدخل‭ ‬السريع‭ ‬الانباء‭ ‬الواردة‭ ‬عن‭ ‬هدنة‭ ‬لمدة‭ ‬اربع‭ ‬وعشرين‭ ‬ساعة‭ .‬اذ‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ لليوم‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬تواصل‭ ‬المعارك‭ ‬الضارية‭ […]

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