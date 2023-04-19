2023/04/19 | 01:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام أي بلد في العالم ، فيه مراكز عسكرية متعددة النفوذ، سيكون مصيره مثل السودان عاجلاً أو آجلاً.
ما يكون من توافق بين الجيش والقوات العسكرية غير النظامية قد ينقلب تحت تأثيرات محلية أو خارجية الى صراع دموي، لا سيما حينما تختلف حسابات الحقل عن حسابات البيدر.
كان هناك مسار واحد ظاهرياً بين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش والمليشيات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ما يكون من توافق بين الجيش والقوات العسكرية غير النظامية قد ينقلب تحت تأثيرات محلية أو خارجية الى صراع دموي، لا سيما حينما تختلف حسابات الحقل عن حسابات البيدر.
كان هناك مسار واحد ظاهرياً بين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش والمليشيات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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