الجيش‭ ‬والمليشيات

2023/04/19 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام أي‭ ‬بلد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬،‭ ‬فيه‭ ‬مراكز‭ ‬عسكرية‭ ‬متعددة‭ ‬النفوذ،‭ ‬سيكون‭ ‬مصيره‭ ‬مثل‭ ‬السودان‭ ‬عاجلاً‭ ‬أو‭ ‬آجلاً‭.‬ما‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬توافق‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬والقوات‭ ‬العسكرية‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬قد‭ ‬ينقلب‭ ‬تحت‭ ‬تأثيرات‭ ‬محلية‭ ‬أو‭ ‬خارجية‭ ‬الى‭ ‬صراع‭ ‬دموي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬حينما‭ ‬تختلف‭ ‬حسابات‭ ‬الحقل‭ ‬عن‭ ‬حسابات‭ ‬البيدر‭.‬ كان‭ ‬هناك‭ ‬مسار‭ ‬واحد‭ ‬ظاهرياً‭ ‬بين‭ […]

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