الأسد‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭:‬الاخوة‭ ‬العربية‭ ‬تبقى‭ ‬تجمعنا

2023/04/19 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭:‬بحث‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬شاملة‭ ‬مع‭ ‬دمشق دمشق‭ – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنّ‭ ‬العلاقة‭ ‬‮«‬السليمة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الرياض‭ ‬هي‭ ‬‮«‬الحالة‭ ‬الطبيعية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بأول‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬سعودية‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭ ‬منذ‭ ‬القطيعة‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬ فيما‭ ‬ابلغ‭ ‬الوزير‭ […]

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