2023/04/19 | 01:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرياض:بحث تسوية سياسية شاملة مع دمشق دمشق – بيروت- الزمان اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء أنّ العلاقة «السليمة» مع الرياض هي «الحالة الطبيعية»، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي قام بأول زيارة رسمية سعودية إلى دمشق منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء النزاع في سوريا. فيما ابلغ الوزير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد في لقائه وزير الخارجية السعودي:الاخوة العربية تبقى تجمعنا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد في لقائه وزير الخارجية السعودي:الاخوة العربية تبقى تجمعنا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسد في لقائه وزير الخارجية السعودي:الاخوة العربية تبقى تجمعنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).