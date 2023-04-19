2023/04/19 | 01:22 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: هروب رئيس الوقف السني الأسبق من سجنه في بغداد بعد حكمه 4 سنوات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/19 | 01:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: هروب رئيس الوقف السني الأسبق من سجنه في بغداد بعد حكمه 4 سنوات) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: هروب رئيس الوقف السني الأسبق من سجنه في بغداد بعد حكمه 4 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).