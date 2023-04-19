قوة عسكرية تطوق منزل سعد كمبش في بعقوبة بعد هروبه من السجن

2023/04/19 | 01:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مصدر أمني اليوم الاربعاء ان قوة

عسكرية تطوق منزل سعد كمبش في بعقوبة

بمحافظة ديالى بعد هروبه من مركز شرطة

كرادة مريم بالمنطقة الخضراء .

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