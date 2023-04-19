هروب رئيس الوقف السني الأسبق من سجنه في بغداد بعد حكمه 4 سنوات

2023/04/19 | 01:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت قناة روسيا اليوم، امس الثلاثاء،

بأن رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد

كمبش هرب من السجن وسط بغداد.

وبجسب الموقع الرسمي للقناة ونقلا عن

مصدر أمني رفيع، قوله أن كمبش هرب من سجن

كرادة مريم في المنط

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