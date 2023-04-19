بعد اعتقال الغنوشي.. الأمن التونسي يغلق مقار حزب النهضة

2023/04/19 | 01:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت قوات الأمن التونسية جميع مقار حزب النهضة في البلاد، الثلاثاء، غداة توقيفها رئيس الحزب، راشد الغنوشي، في خطوة إضافية تعكس عمق الشرخ بين المعارضة والرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات منذ أكثر من عام، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ويأتي القرار غداة توقيف الغنوشي بأيدي قوات أمنية دهمت منزله وقت الإفطار مساء الاثنين، وندّد الحزب بتوقيف زعيمه مطالبا السلطات بإطلاق سراحه فوراً.

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