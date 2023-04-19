واشنطن توجه اتهامات لمجموعة روسية شاركت في مؤامرة للتدخل في الانتخابات الأمريكية

2023/04/19 | 01:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، عن اتهامات جديدة لأعضاء مجموعات سياسية انفصالية صغيرة متهمة بالعمل مع عملاء للحكومة الروسية للتأثير على انتخابات محلية في فلوريدا، مع التطلع إلى توسيع تلك الجهود لتشمل الحملة الرئاسية لعام 2020.

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