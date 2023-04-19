سعد كمبش يفرّ .. بغطاء

2023/04/19 | 02:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: فرّ سعد كمبش، الرئيس السابق لديوان الوقف السني والمتهّم بنهب المال...

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