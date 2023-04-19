2023/04/19 | 02:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.عضو لجنة العمل والشؤون...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: أطفال متسولون من أسر مرفّهة وافرادها لديهم رواتب أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة المسلة: أطفال متسولون من أسر مرفّهة وافرادها لديهم رواتب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساعة المسلة: أطفال متسولون من أسر مرفّهة وافرادها لديهم رواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).