2023/04/19 | 02:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم الاربعاء، عن هروب رئيس ديوان الوقف السني الاسبق من مركز شرطة كرادة مريم وتوجيه من وزير الداخلية.وذكر المصدر لايرث نيوز ان “رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش قام بالهروب من مركز شرطة كرادة مريم داخل الخضراء”.واضاف ان “وزير الداخلية موجود في مكان الحادث ويوجه باحتجاز جميع […]

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