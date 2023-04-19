من يدفع فاتورة الخراب؟

2023/04/19 | 02:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

عاد "المدني" سليم الجبوري إلى هواية

إطلاق النكات، ففي المرّة الأولى حقق

حلم العراقيين بإقامة دولة العدالة

الاجتماعية، وفي المرّة الثانية يوقظ

في هذه البلاد "المدنية"، وفي المرات

الأخير

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