2023/04/19 | 02:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بهروب

موقوف من داخل مركز شرطة الشعب في

العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن الوقوف جرى حبسه

بالمركز وفق المادة 295، وبحسب المعلومات

تم تهريبه بالتعاون مع مأمور الموقف

الذي س

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