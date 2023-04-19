نزاع عشائري طاحن في ميسان

2023/04/19 | 02:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني بمحافظة

ميسان، الاربعاء، باندلاع نزاع طاحن

على الحدود الرابطة مع محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "النزاع اندلع بناحية

السلام المحاذية لمحافظة ذي قار، بين

افرا

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