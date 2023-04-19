2023/04/19 | 02:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

وزير الداخلية السيد عبد الامير الشمري، يوجه بإيداع ضابط قسم شرطة الصالحية وضابط مركز شرطة كرادة مريم وضابط خفر المركز التوقيف، على خلفية هروب المتهم سعد كمبش من المركز، وتشكيل لجنة تحقيقية وجهد استخباري لمتابعة هذا المتهم والقبض عليه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه عاجل من وزير الداخلية بعد هروب سعد كمبش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه عاجل من وزير الداخلية بعد هروب سعد كمبش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).