مقتل شخص وإصابة 5 في انهيار مرآب سيارات في نيويورك

2023/04/19 | 02:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة آخرون، الثلاثاء، وفقا لرويترز، في انهيار منشأة لوقوف السيارات في مانهاتن السفلى بمدينة نيويورك قرب جامعة بيس وبورصة نيويورك.

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