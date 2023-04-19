2023/04/19 | 03:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المغرب: المعارضة والحكومة والمطالب الشعبية إلى أين ؟ الرباط – عبدالحق بن رحمون عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن غضبها من الأداء الحكومي في عدة ملفات اجتماعية ، هذا ما عبر عنه أنصارها خلال وقفة احتجاجية بالدار البيضاء، نفذتها الثلاثاء، النقابة المذكورة ، والتي جاءت كتصعيد للاحتجاج على موجة الغلاء التي اكتوى بنارها المغاربة منذ شهورـ […]

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