2023/04/19 | 03:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي حسين

تعذرون "جنابي" لأنه يصرّ على المراوحة

في محيط السادة المسؤولين والسياسيين

والنواب، البعض يسمّيها شحّاً في

الموضوعات وأنا أسمّيها من ضروريات

مراجعة الحالة التي مرت بها البلاد،

وكما تعرفون، فا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديمقراطية الزوجة الثانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديمقراطية الزوجة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).