عطل حسب الطلب !!

2023/04/19 | 03:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي حسين

تعامل العراقيون مع الخبرالذي يقول إن

الدولة العراقية تخصص نصف السنة للعطل

سواء كانت رسمية او مطرية او مزاجية،

يتمتع بها الموظف العراقي، الذي أثبتت

التقارير الدولية أنه الأكثر عملاً

وانضباطاً

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