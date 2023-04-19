منتخب الشباب يصل إلى إسبانيا

2023/04/19 | 04:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل إلى إسبانيا، في وقتٍ متأخرٍ من مساء الليلة، وفدُ منتخب الشباب، وذلك للدخول في معسكرٍ تدريبيّ في إسبانيا للفترة من 18 من هذا الشهر إلى الرابع من الشهر المقبل، تتخلله 4 مبارياتٍ استعداداً لنهائياتِ كأس العالم تحت 20 عاماً المزمع إنطلاقها في 20 أيار المقبل.وفد منتخب الشباب يترأسه محمد ناصر عضو […]

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