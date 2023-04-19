وثيقة مسربة تكشف إنشاء الصين مسيّرة تجسس

2023/04/19 | 06:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الثلاثاء، أن الجيش الصيني سيتمكن قريبا من نشر طائرة تجسس بدون طيار على ارتفاعات عالية تسافر على الأقل ثلاثة أضعاف سرعة الصوت، وفقًا لتقييم عسكري أمريكي تم تسريبه، وهو التطور الذي وصفته الصحيفة أن من شأنه تعزيز قدرة الصين بشكل كبير على إجراء عمليات المراقبة.

ووفقا للصحيفة، تُظهر وثيقة سرية من الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، أن الجيش الصيني يحقق تقدمًا تقنيًا يمكن أن يساعده في استهداف السفن الحربية الأميركية حول

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