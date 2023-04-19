"مصالح مصر ودول عربية قد تتعارض في السودان".. عمرو موسى يثير تساؤلات عمّن يقصد بتغريدة

2023/04/19 | 07:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، تكهنات وتساؤلات عمّن يقصد بتغريدة عن مصر ودول عربية قد تتعارض مصالحها في السودان.

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