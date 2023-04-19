فيديو.. عامل بيتزا يتحول لبطل ويساعد في القبض على لص هارب

2023/04/19 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار عامل توصيل بيتزا إعجاب مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أظهر مقطعا مصورا جهوده في المساعدة الشرطة الأميركية للقبض على أحد المطلوبين.

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