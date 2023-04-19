على خلفية هروب كمبش.. وزير الداخلية يُشكل لجنة تحقيقية ويصدر عدة توجيهات

2023/04/19 | 08:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنقرر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيقية وجهد استخباري لمتابعة الهارب سعد كمبش والقبض عليه، فيما أصدر عدة توجيهات.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الشمري، وجه بإيداع ضابط قسم شرطة الصالحية وضابط مركز شرطة كرادة مريم وضابط خفر المركز الى التوقيف، على خلفية هروب المتهم سعد كمبش من المركز".

وأضاف، أن "وزير الداخلية قرر تشكيل لجنة تحقيقية وجهد استخباري لمتابعة هذا المتهم والقبض عليه".وكان مصدر أمني قد أفاد، امس الثلاثاء، بـ"هروب" رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من التوقيف في بغداد.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك انباءً تفيد بهروب سعد كمبش من مركز شرطة داخل المنطقة الخضراء عبر سيارة مدنية"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.وتمكنت القوات الامنية، في شهر آذار الماضي، من اعتقال كمبش، على خلفية ملفات فساد واتهامات قضائية.وكشفت، هيئة النزاهة الاتحادية، في وقتها، تفاصيل تنفيذ أمر قبض بحق رئيس ديوان الوقف السني سابقاً.وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكن من تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بحق رئيس ديوان الوقف السني؛ جراء المخالفات المرتكبة والخروقات المالية، ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق بـ 47 مليار دينارٍ وتأجيره للجهة المالكة".

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