السعودية.. تدخل كريستيانو رونالدو على لاعب نادي الهلال يُثير ضجةً

2023/04/19 | 08:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات مصورة تدخل كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، على جوستافو كويلار، لاعب نادي الهلال، على "طريقة المصارعين" خلال مواجهة الفريقين احتضنها استاد الملك فهد، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة دوري "روشن" السعودي.

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