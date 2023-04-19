مع اقتراب موعد الانتخابات الحاسمة.. الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوياتها

2023/04/19 | 08:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الليرة التركيّة إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، مع استمرار حال عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة في منتصف مايو والتي قد تؤدّي إلى أوّل تغيير سياسي منذ عشرين عاما.

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