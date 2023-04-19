الازمة السودانية.. اطراف النزاع تكسر الهدنة وتحي الاشتباكات

2023/04/19 | 09:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت المواجهات لليوم الخامس على التوالي.

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