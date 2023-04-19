اختبأت وفاجأته من خلف الباب.. فيديو

2023/04/19 | 09:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من استقبال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في العاصمة الفنزويلية، كاراكاس، و"كمين" مازحته فيه، ديلسي رودريغيز نائب رئيس فنزويلا.

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