2023/04/19 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اطلق مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون ببغداد، اليوم الأربعاء، تحذيراته تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك بضرورة ابعاد الاطفال من خطر الالعاب ذات الاطلاقات البلاستيكية (الصجم) والمصابيح الليزرية حفاظا على سلامتهم.وقال مدير المستشفى عمار فؤاد عيسى في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “من الضروري تعاون عوائلنا الكريمة ومنع اطفالهم من […]

ظهرت المقالة مع قرب عيد الفطر..



مستشفى ابن الهيثم للعيون يحذر من اصابات خطيرة جراء ألعاب “الصچم” والليزر أولاً على ايرث نيوز.

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