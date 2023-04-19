2023/04/19 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، باستضافة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بعد عطلة عيد الفطر وتوجيه سؤال شفوي واحد له حول سيارته المظللة. وأشار خلال جلسة البرلمان الثلاثاء ، إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يوجه باستضافة وزير الداخلية بسبب سيارته المظللة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يوجه باستضافة وزير الداخلية بسبب سيارته المظللة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يوجه باستضافة وزير الداخلية بسبب سيارته المظللة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).