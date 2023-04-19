"سترة" مسرور بارزاني "الباهضة" تثير موجة انتقادات على مواقع التواصل (صور)

2023/04/19 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أثارت السترة التي ارتداها رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني اثناء تجواله في مدينة أربيل وجلوسه في احد اشهر مقاهي أربيل، الكثير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي في الإقليم، حول سعرها في منصات التسوق الالكترونية.

وبحسب ما نشره أحد الناشطين على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فأن سعر السترة الرصاصية 1815 باوند (2.250 دولار أميركي)".

الناشط الكردي أضاف: "اشتراها من الرواتب المدخرة" في إشارة إلى اعتماد حكومة الإقليم منذ عام 2016 على نظام إدخار إجباري لجزء من رواتب موظفيها على شكل استقطاع نسب معينة منها تراوحت ما بين 18٪؜_ 75%.

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