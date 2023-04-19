الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الحشد تصل لـ25 مليوناً

2023/04/19 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، إطلاق الدفعة السادسة من سلف الحشد الشعبي الكترونيا.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم صرف الدفعة السادسة من سلف الحشد التي تبدا من 5 مليون ولغاية 25 مليون".

وأضاف أن "رفع السلف تم عن طريق البطاقات الالكترونية اسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع من الموطنين رواتبهم على المصرف بعد ان باشر المصرف بمنحهم السلف مسبقاً".

وأكد أن "المصرف ماض في منح السلف لمقاتلي الحشد الشعبي تقديرا للتضحيات التي قدموها في الدفاع عن الوطن وسيكون اصدار السلف على شكل وجبات وبحسب الجداول والتوقيتات".

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