2023/04/19 | 10:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: بعد هروب رئيس ديوان الوقف السني سعيد كمبش، من سجنه...

ظهرت المقالة هروب كمبش يحاصر الحلبوسي داخليا وقد يفشل مشروع اطاره السني أولاً على المسلة.

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