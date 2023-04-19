2023/04/19 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر في شهر كانون الاول/ 2022 الكتاب

الموسوم(ادارة البنك المركزي العراقي من هامش الماضي الى متن المستقبل) لمؤلفه الاستاذ علي محسن العلاق ويناقش الكتاب بشكل علمي وتحليلي مرحلة مهمة من التحديات التي عاشها البنك المركزي العراقي في احلك الظروف الاستثنائية التي عانى منها العراق اقتصاديا وامنيا وسياسيا للفترة من (2015-2020)وهي الفترة التي تصدى فيها للمسؤولية بعد تكليفه محافظا للبنك المركزي العراقي.

يتناول العلاق بالتحليل العلمي والاقتصادي والنقدي ابرز التحديات التي واجهت السياسة النقدية ووقفت عائقا في تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وعلاقة ذلك بالواقع الاقتصادي للبلاد وريعيته واعتماده بشكل رئيسي على الايراد النفطي وتأثره بالمتغيرات الاقتصادية الدولية خصوصا عدم الاستقرار في اسعار النفط والعجز في الايراد غير النفطي على المستوى المحلي والعجز في ميزان المدفوعات والموازنات العامة وتحمل البنك المركزي مواجهة الازمات التي واجهت اقتصادنا الوطني وسد العجز في الموازنات العامة باعادة خصم حوالات الخزينة التي اصدرتها المالية وتأثيرات ذلك على انخفاض الاحتياطيات النقدية الاجنبية الى حدود 43 مليار دينار في 2016 .لقد تضمن الكتاب مقدمة وتسعة فصول تناول الفصل الاول التخطيط الاستراتيجي وادارة التغيير حيث ان الاهداف التي استجدت في البنوك المركزية هو التحول من الرقابة على اساس القواعد الى الرقابة المبنية على المخاطر والانتقال من هدف محاربة التضخم الى تحفيز النمو الاقتصادي وعرض الفصل الثاني الوظائف والادوات والبرامج والمعايير التي تهدف الى تحقيق الهدفين اعلاه وتطبيق معايير الرقابة التحوطية وتضمن الفصل الثالث ادارة احتياطيات البنك المركزي الاجنبية التي تؤدي الى مجموعة من الاهداف الاساسية في تعزيز الثقة في السياسة النقدية وسعر الصرف وتضمن الفصل الرابع ملامح ومحددات ومؤشرات استقلالية البنك المركزي وتعرض الفصل الخامس الى موضوع بيع العملة الاجنبية عبر نافذة البنك المركزي وكذلك المبررات والحقائق والظواهر الاقتصادية والقانونية والمالية والتجارية والنقدية التي تقف وراء نافذة بيع العملة.

كما اوضح الفصل السادس ظاهرة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الخلفية والمخاطر والقنوات والمصادر والظروف الصعبة التي عاشتها ادراة البنك المركزي في تصفية ملاحظات مجموعة العمل المالي FATF وتغيير تصنيفه من القائمة الرمادية الى المتابعة الاعتيادية.



وتناول الفصل السابع عرضا اجماليا عن القطاع المصرفي في العراق باعتباره المكون الاساس للنظام المالي وخاضعا لاشراف ورقابة البنك المركزي كما تناول الفصل ايضا المشاريع الاستراتيجية المنجزة لتنظيم وتحفيز القطاع وآليات تعزيز الاستقرار المالي والاشارة بشكل واضح الى الائتمان المصرفي واهميته القصوى في تحقيق الاصلاح الاقتصادي والمصرفي وقدم الفصل الثامن عرضا للجهود الكبيرة التي امتدت خمس سنوات (2015-2020) مع صندوق النقد الدولي ليكشف عن محاور وظواهر اساسية شديدة الصلة بالاقتصاد العراقي وبالمالية العامة بشكل خاص وماذا تحقق في اطار الاصلاح الاقتصادي والانضباط المالي وبين الفصل التاسع بشفافية عالية ملامح عن اموال العراق قبل 2003وبعده بشكله الاجمالي كما تضمن الفصل ديون العراق قبل 2003وبعده وموجودات البنك المركزي ولما جرى في خزينه من العملة الاجنبية كما تضمن الفصل مطابقة اموال العراق لفترة من 2004 الى 2019 وطبيعة العلاقة بين الايراد الكلي والانفاق الكلي.

ومن خلال قراءتي بتمعن شديد لما تضمنه الكتاب في تسعة فصول تحليلية لمجموعة من المواضيع ذات الصلة بالسياستين النقدية والمالية وهما الركنان الاساسيان للسياسة الاقتصادية للعراق .وجدت ان الاستاذ العلاق قد بذل جهدا فكريا واقتصاديا كبيرا في عرض تشخيصي دقيق لابرز التحديات والانجازات والتطورات البنيوية والهيكلية والتقنية في ادارة البنك المركزي والتي كان لها دور اساسي ومهم في رسم خارطة الطريق للعهد الخامس الجديد للبنك المركزي الذي بدأ في عام 2015 ومازال مستمرا وبنهج وخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية ودعم وتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي الناجز وهو الهدف المركزي للاصلاح الاقتصادي الشامل والجذري .

وقد تناول الاستاذ العلاق التحديات والتداعيات التي واجهتها السياسة النقدية بجهود واضحة ومتميزة لكوادر البنك المركزي بروح وطنية عالية وحرص شديد على اجراء التغيير في البرامج والسياسات التي نقلت البنك المركري من اساليب العمل في القرن العشرين الى اساليب العمل في القرن الواحد والعشرين بكل ماتحملة من اصرار على تحقيق الانجازات التي تحققت على جميع المستويات وفي كل المجالات المصرفية والفنية والتقنية والادارية.

وناقش الكتاب في 554 صفحة الاجراءات والسياسات العلمية والاقتصادية والنقدية التي اعتمدها البنك المركزي في تحقيق الاهداف الواردة في قانونه 56 لسنة 2004 .

ويلاحظ من ماورد بالكتاب ان البنك المركزي العراقي قد اثبت انه مؤسسة اقتصادية مالية سيادية رصينة وهو المختص برسم مسارات وسياسات تطبيقات السياسة النقدية والاشراف والرقابة على القطاع المصرفي ويعتبر المستشارالمالي للحكومة وكان دوره اساسيا في ادارة العملية الاقتصادية في العراق بعد التغيير في عام 2003.وبشكل خاص في فترات ارتباك الرؤية وعدم وضوح السياسات المالية وضعف التنسيق مع السياسة النقدية واختلاف السياسات الاقتصادية وعدم وضوح المنهج الاقتصادي للبناء الجديد للاقتصاد الوطني الا ان البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي خطى خطوات تطور كبيرة باتجاه الانتقال من النشاط الصيرفي الى النشاط الحقيقي والتنموي خصوصا خلال السنوات التي بحثها الكتاب.

حيث تحققت إنجازات كبيرة في مجال الحد من التضخم الذي كان يعاني منه العراق والوصول به إلى معدلات جيدة للسنوات 2107-2019 بلغت اقل من 2% كما تشير البيانات والمؤشرات المالية واستطاع المحافظة لعدة سنوات على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي بشكل متوازن ضمن المعدل المستهدف بالرغم من التذبذب والتباين صعوداً ونزولاً تبعاً للظروف الاقتصادية الصعبة الأزمة المالية والاقتصادية بسبب الانخفاض في اسعارالنفط والحرب على الارهاب والمضاربات التي تحدث في الأسواق.



حيث يلاحظ أن التدخل اليومي للبنك المركزي العراقي في إدارة عملية البيع للعملة الأجنبية في ضوء معطيات السياسة النقدية بالرغم من الانتقادات والملاحظات الكثيرة لكنها ساهمت مساهمة كبيرة في المحافظة على الاستقرار النقدي ومواجهة أية كميات يحتاجها السوق لغرض تمويل التجارة للقطاع الخاص وتلبية احتياجات وزارة المالية من العملة المحلية.

ولمواجهةهذه الانتقادات اصدر البنك تعليمات وضوابط تنسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات انظمة وقواعد الامتثال من خلال تطبيقه للمنصة الالكترونية للتحويل الخارجي و السيطرة على الخروقات التي كانت تحدث والتركيز على سلامة ومصداقية عمليات التحويلات الخارجية بالتدقيق والمراجعة والتقييم وتصنيف المصارف لاغراض نافذة بيع العملة بهدف السيطرة على حركة العملة الأجنبية والحد من التصرف بها بخلاف الاهداف الاقتصادية المحددة لتطبيقات السياسة النقدية.



حيث إن التعامل ببيع العملة الأجنبية يعتبر من أكبر عمليات السوق المفتوحة في السيطرة على مناسيب السيولة المحلية ووضع الفائض النقدي في مساراتة السليمة وهو مؤشر اقتصادي جيد أن يتم استقرار سعر الصرف بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العراق

كذلك استطاع البنك المركزي العراقي الاحتفاظ باحتياطي نقدي أجنبي جيد يبلغ حاليا بحدود 110 مليار دولار بالرغم من عدم استقرار أسعار النفط العالمية وظروف الركود الاقتصادي، ومع ذلك فقد شكل غطاء أميناً للدينار العراقي ولتغطية التجارة الخارجية وفقا للمعدل القياسي المعتمد

عالميا ان الاجراءات الاقتصادية والمالية المحسوبة والجريئة التي قام بها البنك المركزي وتجربته الناجحة في تقديم الدعم المتواصل للاقتصاد العراقي اضافة الى مبادرته بتنشيط الدورة الاقتصادية وتخصيصه ستة تريليون دينار لتمويل وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاسكان والزراعة والصناعة في حينة والتي تطورت الى 18 تريليون دينار حاليا ودعم سيولة المصارف وتحقيق هدفين اقتصادي واجتماعي في ان واحد ان كل ذلك رافقه تطورات بنيوية وهيكلية تطويرية في كافة دوائر البنك الاختصاصية والنوعية والتركيز على ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي واعتماد المعايير الدولية والالتزام بقواعد وانظمة الامتثال وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتوعية المصرفية والتطورات التقنية في انظمة المدفوعات والدفع الالكتروني وتكنلوجيا المعلومات .

لذلك فان هذا الكتاب الذي هو توثيق شفاف وتحليلي ومحايد ومهني ينطلق من الحرص الوطني للاستاذ العلاق على تسليط الضوء على النقاط والمناطق المضيئة التي برزت على السطح وحققت الصمود الاقتصادي في اقسى ازمات اقتصادية ومالية مر بها بلدنا في تاريخه الحديث .والكتاب بفصوله التسعة يؤشر جهود وشفافية وافصاح البنك المركزي العراقي.



وهو وثيقة من وثائق العمل الوطني في المجال الاقتصادي في العراق يوثق مرحلة مهمة من مراحل الصمود الاقتصادي ويهدف الى تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي .وهو يصلح لان يكون احد المناهج الدراسية للكليات التي لديها اقساما للمالية والمصرفية وهي دعوة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاعتماده ضمن مناهجها الدراسية المتخصصة بالمالية والمصارف .

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