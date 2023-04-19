تصل إلى 25 مليوناً.. الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي

2023/04/19 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اعلن مصرف الرافدين عن اطلاق الدفعة السادسة من سلف الحشد الشعبي الكترونيا .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، انه "تم صرف الدفعة السادسة من سلف الحشد التي تبدا من ٥ مليون ولغاية ٢٥ مليون،.



مشيرا الى ان رفع السلف تم عن طريق البطاقات الالكترونية اسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع من الموطنين رواتبهم على المصرف بعد ان باشر المصرف بمنحهم السلف مسبقاً".

ولفت البيان الى ان "المصرف ماض في منح السلف لمقاتلي الحشد الشعبي تقديرا للتضحيات التي قدموها في الدفاع عن الوطن وسيكون اصدار السلف على شكل وجبات وبحسب الجداول والتوقيتات".

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