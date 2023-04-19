وزارة الهجرة تعلن إغلاق مخيم (الجدعة 5) في نينوى وإعلان المحافظة خالية من مخيمات النازحين

2023/04/19 | 10:18 - المصدر: وكالة نون

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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم

الثلاثاء، إغلاق مخيم (الجدعة 5) في

محافظة نينوى بالكامل، بعد عودة جميع

النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية

بشكل طوعي، والذي يأتي ضمن البرنامج

الحكومي لإنهاء ملف ال

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