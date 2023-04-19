يارالله، يحضر تمرينا عسكريا جنوب الرمادي

2023/04/19 | 10:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات

خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله،

الممارسة الأولى لتمرين أسود الصحراء

جنوب الرمادي حسب ما اعلنته وزارة

الدفاع.

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