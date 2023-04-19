2023/04/19 | 10:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخص مصرعه بعد انهيار مرآب للسيارات في مانهاتن السفلى بولاية نيويورك الأمريكية، قال مسؤولو نيويورك إن المبنى المكون من أربعة طوابق سوي بالأرض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسفر عن مقتل شخص.. فيديو يظهر ما حدث بعد انهيار مبنى مواقف سيارات فجأة بأمريكا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسفر عن مقتل شخص.. فيديو يظهر ما حدث بعد انهيار مبنى مواقف سيارات فجأة بأمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).