زعيم كوريا الشمالية يعلن استكمال بلاده تطوير أول قمر صناعي للتجسس

2023/04/19 | 10:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إن بلاده انتهت من تطوير أول قمر صناعي للتجسس العسكري، وإنه أمر المسؤولين بالمضي قدما في إطلاقه كما هو مخطط، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، يوم الأربعاء.

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