السوداني يهنئ الإيزيديين بمناسبة رأس السنة الإيزيدية: تضحياتكم عظيمة

2023/04/19 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، الإيزيديين بمناسبة رأس السنة الإيزيدية.

وقال السوداني في تغريدة له عبر تويتر وتابعتها (بغداد اليوم)، "خالص التهاني والتبريكات نتقدم بها إلى أبناء شعبنا من المكوّن الإيزيدي بمناسبة رأس السنة الإيزيدية، هذا المكوّن الأصيل الذي يمتدّ بجذوره في تربة العراق إلى مئات السنين نشارككم أفراحكم ونستذكر تضحياتكم العظيمة التي دفعتكم للتمسُّكِ بعراقيتكم وانتمائكم لوطننا الكريم".

وختم تغريدته بالقول: "كل عام وأنتم بألف خير وعافيةٍ في بلدنا الحبيب، عراق التنوع والإخاء والمحبة".

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