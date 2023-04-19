الرشيد يطلق السلفة التكميلية للموظفين ومنتسبي الأمن

2023/04/19 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اطلق مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، السلفة التكميلية للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.

وذكر بيان للمصرف تلقته (بغداد اليوم) أن " مدير عام مصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف وجه باطلاق السلفة التكميلية للموظفين ومنتسبي القوات الامنية من الموطنة رواتبهم لدى المصرف".

ودعا بحسب البيان" كافة الراغبين بالتقديم الدخول على الرابط الخاص للتقديم الكترونياً"، مبينا أن "الحاصلين على سلفة شخصية بامكانهم التقديم على التكميلية".

وحذر "من التعامل مع المكاتب والجهات الخارجية".

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