نائب: الحكومة جادة في تسديد جميع الديون

2023/04/19 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد عضو مجلس النواب جواد البولاني، الأربعاء، أن جدية الحكومة في تسديد جميع الديون المترتبة على العراق.

وقال البولاني، إن "تسديد الديون يتبع آلية قانونية ومالية، ووزارة المالية والبنك المركزي والحكومة العراقية تضعها في قانون الموازنة وتأخذ في نظر الاعتبار الإمكانية المالية للدولة في تسديد الديون والقروض".

وبيّن أنه "على مستوى مجلس النواب والوضع السياسي فإن القوى السياسية غير مهتمة بزيادة الاقتراض، والحكومة مسؤولة بشكل مباشر عن وضع الجداول وتسديد الديون، القصيرة منها والمتوسطة وبعيدة الأجل، وبحسب طريقة التعاطي مع وزارة المالية بهذا الملف".

وأكد أن "الحكومة جادة في تسديد جميع الديون العراقية"، مشيرا الى أن "التوسع في الاقتراض ليست فيه مصلحة للبلد".

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