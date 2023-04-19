تعرف على طقس العراق خلال أيام العيد

2023/04/19 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء،

حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال

الايام المقبلة، فيما اشارت الى تصاعد

الغبار وحدوث امطار رعدية اعتبارا من

مساء اليوم.

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